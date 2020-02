CORONA VIRUS PRINCIPIO PRECAUZIONALE :

Bottega spa, la grande azienda vinicola che ha sede nel trevigiano, e ben 5 siti produttivi tra Veneto, Friuli e Toscana, ha deciso, pur non avendo mai riscontrato, nelle sue sedi, alcun caso sospetto al Corona Virus, di mettere in quarantena (per i tradizionali 14 giorni) tutti i suoi dipendenti che solitamente viaggiano (Bottega esporta in ben 143 paesi nel mondo), permettendo loro di lavorare da casa, Non solo anche il personale potrà usufruire di questa agevolazione fino a quando la situazione non si sarà normalizzata o migliorata. “Abbiamo del personale che viaggia costantemente in tutto il mondo e in tutto il mondo il contagio è possibile”, dice Sandro Bottega a capo dell’azienda trevigiana, “e, pertanto, troviamo giusto cercare tutte le soluzioni più idonee per lavorare senza problemi. Tra l’altro, pur non avendo riscontrato nulla di strano, abbiamo anche stabilito di sanificare l’azienda con il sistema Biodisin e saremo tra le prime azienda a farlo in Italia. Vorremmo cercare di essere da esempio per tutte le aziende ed enti pubblici che siamo responsabili e reattivi alle necessità contingenti”. Bottega dispone di cinque siti produttivi-logistici. La sede principale a Bibano di Godega di Sant’Urbano e gli altri a Fontanafredda nel Pordenonese, a Vittorio Veneto, a Valgatara nel veronese e a Montalcino nel senese.