Nel Veneto la settimana prossima università chiuse, poi si vedrà. La prudenza va bene, la paura no.

Il Veneto ha una delle migliori sanità del mondo, e Zaia ha fatto bene, nonostante gli attacchi di certi politici nazionali, ad attivarsi per primo. Credo che saremo in grado di prevenire molti degli eccessi che abbiamo visto raccontare in giro per il mondo ma le precauzioni e regole igeniche di base come lavarsi le mani e disinfettare con prodotti a base di alcool e cloro le superfici siano precauzioni minime, mentre le mascherine aiutano a non contagiare altri più che a proteggere noi stessi.