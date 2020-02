COO’EE ITALIA PORTA IN EUROPA IL PARADISO DELLE MELE DI VIP VAL VENOSTA

Il concept, che definisce la Val Venosta come un luogo paradisiaco dove coltivare mele buone, naturali e di altissima qualità, accompagna l’azienda in un’ottica globale di comunicazione che rimarca con forza il suo posizionamento e lo diffonde anche oltre Italia.

Una campagna quindi che si afferma non solo in ottica nazionale, come nel caso del nuovo spot on air in Spagna: «El Paraìso de las Manzanas» trasporta anche nella penisola iberica i pilastri di VIP Val Venosta: l’essenza della regione melicola alpina, le condizioni ideali date da un microclima unico al mondo, le generazioni di produttori che coltivano mele con passione e una produzione che si svolge sempre in un’ottica di sostenibilità e naturalità. Ma non solo, VIP ha visto la sua partecipazione a un importante evento di settore in cui ha potuto presentare i suoi prodotti: Fruit Attraction è una fiera che si svolge a Madrid e con 95.000 visitatori è un punto d'incontro importante per gli operatori del settore ortofrutticolo per creare solide relazioni commerciali e aprire nuove opportunità in nuovi mercati.

Una striscia di successi, quella di Coo’ee, che arriva a suggellare un momento importante: il 2020 vedrà la celebrazione dei 30 anni dell’agenzia, che si prepara a ripercorrere la sua storia sigillando in un marchio speciale tutte le attività e gli eventi di comunicazione in arrivo.