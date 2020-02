AGSM e Volkswagen Group Italia, presenti ad EcoHouse, nel quadro di “Progetto Fuoco”, Veronafiere, dal 19 al 22 febbraio 2020.

Da oltre un anno, AGSM Verona S.p.A., Volkswagen Group Italia S.p.A. e Comune di Verona lavorano allo sviluppo dell’infrastruttura per la mobilità elettrica, nel territorio urbano veronese, nel quadro del programma “Electrify Verona”. Tale collaborazione ha già dato vita a 26 punti di ricarica elettrica veloce, i quali diverranno 100, entro il 2021. Al 31 dicembre 2018, sono stati erogati complessivamente 120.000 kWh, pari ad oltre 6.500 ricariche effettuate, con una forte crescita della domanda, nella seconda metà del 2019. “I dati dimostrano che ci stiamo muovendo, nella direzione giusta. L’obiettivo è promuovere la diffusione della mobilità a zero emissioni ed Electrify Verona si sta dimostrando uno strumento efficace, in questo senso” – ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Manager di Volkswagen Group Italia. Nei giorni 19- 22 febbraio, Electrify Verona sarà presente, nello stand AGSM Verona, presso EcoHouse, evento interamente dedicato ai materiali e alle tecnologie per l’efficienza energetica, nel quadro di Progetto Fuoco. Vi saranno esposti una Volkswagen e-up! – elettrica al 100% – nell’ultima versione, che dispone d’un’autonomia di fino a 260 km. Inoltre, saranno presentate le soluzioni per l’autoproduzione di energia elettrica, da fotovoltaico, in grado di alimentare direttamente le vetture a trazione ibrida o full-electric, e per l’efficientamento energetico delle case, di abbattere i consumi, di ridurre le emissioni di gas-serra e le dispersioni di polveri sottili, contribuendo, in tal modo, al miglioramento della qualità dell’aria, nei centri urbani.

Pierantonio Braggio