Le emissioni postali del 24 marzo 2020 di San Marino.

1. Centenario della nascita di Federico Fellini, 1 valore da €1,10, in fogli da 20 francobolli, tiratura: 30.000 serie, costo serie €1,10; 2. Europa - Antiche tratte postali, 2 valori, €1,10 e 1,15, in fogli da 12 francobolli, tiratura massima: 60.000 serie, costo serie €2,25; 3. 500° anniversario della scomparsa di Raffaello, foglietto formato da n.1 valore, da €3,30, tiratura: 30.000 foglietti, costo serie €3,30; 4. Animali, 4 valori da €0,10, €0,50, €0,70 ed €2,20, in fogli da 12 francobolli, con bandella a sinistra del fogli, tiratura: 30.000 serie, costo serie €3,50, e 5. 93a Adunata Alpini Rimini-San Marino 2020, foglietto, formato da n.2 valori da €2,50 cadauno; tiratura massima: 80.000 foglietti, costo serie €5,00

Pierantonio Braggio