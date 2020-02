IL VIRUS SI STA DIFFONDENDO IN ITALIA. Richiesta attenzione a tutti

Le autorità hanno emanato il primi allerta invitando le persone coinvolte ad essere più attente nei contatti interpersonali dato che si è scoperto che il coronavirus può essere trasmsso anche da pazienti asintomatici. E' stata introdotta la quarantena fiduciaria ( vuol dire che mi fido che tu te ne stai a casa e non giri) e una sorta di monitoraggio attivo per segnalare altri casi al 112.

Ora la faccenda speriamoche si contenga e ciò accadrà se tutti i cittadini coscienziosamente si atterranno a misure precauzionali minime ( pulizia delle mani, distanza di un metro da un'altra persona in caso di tosse) ma è evidente che questa situazione incredibile che sembra avere altri infettati, sia solo nella sua prima fase di espansione. Le autorità italiane si son mosse tra le prime nei pPaesi non contagiati, ed ora speriamo che anche altri si attivino per contenere l'infesione che nei prossimi mesi forse vedrà altri interventi molto più limittivi delle libertà personali e speriamo che non si giunga alla situazione cinese.