Una proposta di legge per aiutare i debitori delle banche

Un freno alla speculazione

Published Febbraio 19, 2020 by Maddalena Morgante

Lettera Politica N. 808





L’iter è già avviato e l’obiettivo è che entro la primavera diventi Legge. Fratelli d’Italia, primo firmatario il sen. Adolfo Urso, ha presentato un disegno di legge di grande portata economica e sociale che riguarda il mondo degli NPL bancari.

NPL sta a significare “non performing loans”, letteralmente prestiti non performanti. Tale sigla identifica quei crediti bancari per i quali la riscossione è diventata incerta. Oggi le banche, per la crisi finanziaria e sotto l’impulso della Banca Centrale Europea, si trovano a svendere questi crediti a società specializzate che spesso hanno solo interessi speculativi e che poi si rivalgono sui debitori e sui beni immobili posti a garanzia dei debiti contratti.

Queste svendite vengono effettuate a “pacchetti” secondo procedure che portano gli Istituti di Credito a rientrare delle loro esposizioni iniziali con percentuali mediamente intorno al 20-25%.

Oggi sono tanti coloro che si trovano nella situazione di non poter onorare i prestiti bancari contratti. Secondo le stime circa un milione tra famiglie, partite Iva, artigiani e imprenditori per un giro d’affari di diversi miliardi di euro che vengono sottratti al mondo sociale e produttivo per finire nel vortice della speculazione attraverso svalutazioni e successive rivalutazioni.