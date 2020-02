VECIA VIA DELLA LANA: INAUGURAZIONE IL 4 APRILE.

Verona, 20 febbraio 2020. La Vecia Via della Lana sarà inaugurata il prossimo 4 aprile. Ad annunciarlo al Cosmobike, è stato il consigliere del GAL Baldo - Lessinia, Ercole Storti. L’occasione è stata quella della presentazione ufficiale della Granfondo Tre Valli by Gist, la Granfondo di MTB più partecipata d’Italia che, insieme alla Granfondo del Duello e Soave Bike, sono attivamente coinvolte in un progetto di più ampio raggio supportato dal GAL Baldo - Lessinia e di cui ‘La Vecia Via della Lana’ ne rappresenta probabilmente la prima espressione tangibile.



Ad annunciare la novità è stato Ercole Storti, consigliere del GAL: “Sono molto felice del fatto che parte del tracciato della Gran Fondo Tre Valli percorra anche una parte della Vecia Via della Lana - ha detto - e che il prossimo 4 aprile andremo ad inaugurare quest’opera. Un progetto nel quale il GAL ha fortemente creduto al punto da finanziarlo con più di 1 milione di euro. Ci tengo a ringraziare i sindaci che nel corso degli anni si sono succeduti nelle varie amministrazioni e che hanno creduto nel nostro progetto perché sono stati capaci di guardare oltre e portarlo a termine.”



La Gran Fondo Tre Valli con i suoi 2500 partecipanti rappresenta il terzo evento in Italia e permette di veicolare la vocazione cicloturistica di un territorio sino ad ora ancora inespressa. “Auspico che la strada intrapresa e appena iniziata - commenta Simone Scandola, comitato organizzatore della Granfondo Tre Valli by Gist - sia il preludio di qualcosa di importante e che permetta al territorio di crescere anche sotto il profilo infrastrutturale grazie al prezioso supporto del GAL Baldo - Lessinia. Progetti come ‘La Vecia Via della Lana’, ma anche manifestazioni com la Gran Fondo Tre Valli by Gist, sono la prova di come l’aspetto sportivo, la promozione del territorio e il rilancio turistico della montagna veronese possano avvenire solo con un'azione sinergica realizzata, come in questo caso, tra amministrazioni locali, comunità, rappresentanti pubblici e privato.”



Dello stesso avviso il Sindaco di Tregnago Simone Santellani che nel suo breve, ma chiaro intervento ha ribadito la ferma convinzione che eventi come la Gran Fondo Tre Valli, rappresentino l'ottimo veicolo per fare conoscere ad un target di mercato in forte espansione le peculiarità culinarie enogastronomiche e turistiche difficilmente veicolabili. Parole di soddisfazione sono state espresse anche da Franca Conti in rappresentanza del progetto ‘Destinazione Lessinia’ e parte integrante del progetto BLB.



Dopo il saluto del neo sindaco di Mezzane Giovanni Carrarini che si è reso entusiasta del coinvolgimento del proprio comune nell'iniziativa, parole di conferma sono arrivate anche da Michele Taioli Assessore del comune di Illasi che ha messo in evidenza come la Granfondo Tre Valli e la Corrillasi siano un veicolo indispensabile per promuovere il territorio collinare dell'est veronese in maniera innovativa e duratura nel tempo. A dare la benedizione alla manifestazione anche Gianluca Liber presente in rappresentanza del Comitato regionale Veneto della Federazione ciclistica Italiana.