"L'evoluzione nel mondo della grafica è stata importantissima e rilevante in specie nei confronti del personale addetto", ci ha detto l'amministratore delegato, Diego Avesani, delle Arti Grafiche studio 83 che a Vago di Lavagno. La società che contava decine di collaboratori ora si è ridotta di molto eppure il lavoro è costantemente aumentato in volume, ma non in valore. Il mmondo della grafica, che a Verona è uno dei punti di forza, ha visto negli anni decine dipiccole aziende nascere e soccombere, senza resistere alle evoluzioni tecnologiche. Lo Studio 83 è in grado di risolvere internamente gran parte dei problemi legati al mondo della grafica e solo marginalmente si avvale di lavorazioni presso terzi; di solito sono lavori di nicchia assai speciali che si innestano in un più imporatne lavoro. Potendo contare su di una clientela di prima qualità offre prezzi competitivi e di grande perfezione tecnica, garantendo ai clienti, italiani soprattutto, ma anche esteri, legati ormai da decenni di collaborazione qualità sicurezza e standard elevati. Insomma ci si può rivolgere con fiducia per ogni problema che riguardi la grafica aziendale.