“Rión de la Caréga”, Verona, e la “Dómìnica Caregòta”. Gran festa de Carnevàl, el 23 de fébràr 2020.

Se l’è sécuro che’l sarà presente ‘l ”Re de la Caréga”, Teodorico, có’ tanto de córóna e spàda, par i butìni, i nostri fiói, ghe sarà ‘n ‘ntratenimento particolàr, dàle trè, àle quàtro del dòpodisnàr, có’ i paiàssi Spazzola e Patata. Par quanto réguàrda le màscare, queste le farà la só’ sfilàda e la só’ bèla figura, partèndo da la gran Piàssa Èrbe, àle çinque e mèza e passàndo da Córso de Santa ‘Nastàsia, via Garibaldi, via Sole, via Sant’Égidio, via San Mamàso e Corte San Mamàso… Ma, nó la fénisse mìa qua, parché, sempre nel quadro de la “Dómìnica Caregòta”, ghe sarà ànca gran musica, o sia, la “Mùsica ‘n Caréga”, con Niù Tennici, Evergreen, Lord Byron e le sue Amiche Ruspe, e ‘l maestro, Mario Cammalleri. L’è ciàro, che nó mancarà i stands gastronòmiçi, có’ i só’ piàti tipici veronesi e bòni gòti de vìn…, tégnéndo presente che có’ ‘n bòn vìn e ‘n bòn bicér, gòde la sèrva e ànca ‘l cavlièr! Organìza la bèla manifestassión ‘l Comitato Carnevale Benefico Caréga, Centro Storico, Cór de Verona, có’l patroçìnio del Comune de Verona. L’ìnteressante manifestassión – al giorno de ancó, i ghé ciàma “evento” – che la sé ‘nserìsse nel più grande quadro del Carnevàl veronese – l’è sta presentà ufiçialmente, néla straordenária Sala Arazzi, da l’asessór del Comune de Verona, Filippo Rando, e dal presaidente del Comitato órganizadór, Alberto Recchia. A conclusión de l’incóntro-présentassión, i presenti i a cantà la cansón ufiçiàl del Comitato, che la cómínçia có’ le care paròle, ‘n dialèto veronese: ”Caregòti, sempre alégri piassaròti…”, ‘cómpagnàde da la musica de ukulele, ‘na spèce de chitàra, de Mario Cammalleri…

Pierantonio Braggio