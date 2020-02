A tu per tu con la tua pelle.

Conoscere la propria pelle è importante per poterla curare al meglio e scegliere la beauty routine più adatta. Nella rete delle FARMACIE SPECIALIZZATE di Farmacisti Preparatori, dal 24 al 29 febbraio, sarà possibile accedere a una consulenza personalizzata per valutare la tipologia e le condizioni della pelle di chi ha superato i 50 anni.

Aging 50+ è la prima di sei campagne dedicate alla salute e al benessere che le FARMACIE SPECIALIZZATE dedicheranno ai clienti nelle oltre 600 farmacie dislocate in tutto il territorio italiano.



Affidarsi alle FARMACIE SPECIALIZZATE presenti nel territorio nazionale significa avere un check-up completo e un consiglio altamente specializzato perché frutto di esperienza e di formazione continua. Nelle FARMACIE SPECIALIZZATE un professionista esperto sarà a disposizione, dando il giusto supporto per il benessere e le corrette indicazioni per la cura quotidiana anche della pelle matura.

“Il rallentamento delle attività cellulari avviene per il 70 per cento a causa dell'ambiente esterno e dai fattori ambientali che provocano un precoce invecchiamento cutaneo - specifica il dottor Paolo Borgarelli, amministratore nazionale delle FARMACIE SPECIALIZZATE - per questo è importante conoscere lo stato della propria pelle specie dopo i 50 anni. La figura del Farmacista Specializzato è fondamentale, grazie alla preparazione specifica che gli consente il giusto consiglio e le azioni più efficaci a seconda del risultato dei test”.

La pelle è il nostro abito esteriore, ci difende dall'ambiente esterno ed è lo specchio delle abitudini che abbiamo; valutarne lo stato di salute è fondamentale per scegliere i prodotti più adatti alla cura quotidiana.

“Non tutti i prodotti sono adatti al nostro tipo di pelle e al suo processo di aging, che varia per ognuno di noi - ribadisce il dott. Borgarelli - affidarsi alle FARMACIE SPECIALIZZATE significa avere una consulenza altamente sartoriale e quindi più efficace per dare tonicità e luminosità alla pelle matura”.

Consulta i nostri siti per avere maggiori informazioni:

www.farmaciespecializzate.it

https://www.farmacistipreparatori.it/collection/aging