BOOM DI HOME CUCINE NEL MONDO

L’azienda di Cison di Valmarino, nel trevigiano, che produce cucine componibili dal 1988 con crescente successo. Anche il 2019 ha registrato una crescita del 7% toccando i 16,2 milioni di euro di fatturato, con prospettive di arrivare a quota 20 a breve termine. Negli ultimi sei mesi Home, sfruttando il momento superpositivo dell’edilizia negli Emirati Arabi e nella zona del Golfo, ha incrementato le sue forniture, in quest’area del 20% ottenendo, oltre a soddisfazioni economiche, anche molte simpatie. Negli ultimi mesi Home è sbarcata anche in Serbia e Kosovo, trovando nuovi spazi che vanno ad aggiungersi ai mercati storici, che vanno da quello statunitense a gran parte di quello europeo. In tale prospettiva Home, che sta preparandosi al meglio per EuroCucine di aprile, a Milano, sta portando a termine, in partnership, con alcuni clienti storici, l’apertura di altri sei store monomarca a Torino, Londra, Parigi, Milano, Roma e Napoli che andranno ad aggiungersi ai 7 già operativi di Mosca, Amman, Lugano, Dubai e dei tre negli Stati Uniti.