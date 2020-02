Rinnovato il direttivo di confartigianato Verona ed eletto il nuovo presidente

Imprese artigiane: 24.775, pari al 25,7% del totale delle imprese e al 19,6% dell’artigianato veneto. (Fonte Unioncamere - Infocamere; 31 dicembre 2019).

Numero addetti nell’artigianato: 58.463, pari al 15,0% del totale addetti in provincia. (Fonte Unioncamere - Infocamere; 30 giugno 2019).



Incidenza sociale dell’artigianato: 2,7 imprese artigiane ogni 100 abitanti e 6,3 imprese artigiane ogni 100 famiglie.

(Fonte Unioncamere – Infocamere e Istat; 31 dicembre 2019).



Imprenditori artigiani: 28.398. (Fonte Asia – Istat; anno 2017).



Imprese artigiane femminili: 4.057, pari al 16,2% del totale delle imprese artigiane.

(Fonte Unioncamere - Infocamere; 30 giugno 2018).



Imprese artigiane giovanili: 2.510, pari al 10,0% del totale delle imprese artigiane.

(Fonte Unioncamere - Infocamere; 30 giugno 2018).



Imprese artigiane straniere: 4.332, pari al 17,3% del totale delle imprese artigiane.

(Fonte Unioncamere - Infocamere; 30 giugno 2018).



Imprese artigiane per forma giuridica: il 75,3% delle imprese è ditta individuale, il 16,5% sono società di persone e l’8% società di capitale.

(Fonte Unioncamere - Infocamere; 31 dicembre 2019).



Microimprese (fino a 10 addetti): 70.362, pari al 94,0% del totale delle imprese non agricole.

(Fonte Asia – Istat; anno 2017).



Occupati nelle imprese con meno di 10 addetti: 132.430 persone, pari al 38,3% del totale degli occupati delle imprese non agricole.

(Fonte Asia – Istat; anno 2017).