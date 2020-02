CATTOLICA ASSICURAZIONI : LA SERATA DEL BUON GOVERNO

La sala era gremita in ogni ordine di posti e l'effetto scenografico era degno di un grande evento. Per la prima volta per i soci Cattolica Assicurazioni, un incontro aperto ai presenti, che da una parte spiegava le ragioni dei proponenti e dall'altra offriva l'opportunità di partecipare al dibattito, tramite domande , puntualmente arrivate via sms, alla giornalista che curava l'evento. Le risposte a cura dei soci proponenti hanno trovato nella platea ampio riscontro negli applausi. L'incontro si può ben dire che abbia segnato una svolta nei rapporti tra soci e società. Hanno parlato a sostegno delle regole del buon governo diversi relatori a partire dal rappresentante del Vescovo di Verona don Beghini, al prof. Mion dell'Univr, agli avvocati che hanno preparato le regole e da due professori Brioschi di Milano e Niccolò Abriani di Firenze. Alleghiamo il file con l'intervento del prof. Brioschi. Alla fine dell'incontro un momento di convivialità ha suggellato il successo della serata. Sul sito https://regoledibuongoverno.it/ potete trovare l'approfondimento dei temi trattati. Noi presentiamo alcuni spezzoni di video della serata.