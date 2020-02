A Legnago, Verona, il I convegno sul tema “La dignità del Lavoro”. Si terrà, dal 6 all’8 marzo 2020, a cura dell’ ”Associazione Legnago Lavoro Festival”.

Essendo uomini, con gli stessi diritti e dovuto reciproco rispetto, tuttavia, tanto il datore di lavoro, come il prestatore d’opera, è assolutamente necessario ricercare e creare un giusto equilibrio fra tali interessi – l’uno ha, pur sempre, bisogno di chi collabora, l’altro ha, pur sempre, necessità di un datore d’impiego – i quali, alla fine, mirano all’unico scopo, che è procurarsi, dicevamo, di che vivere. Ne deriva che si dovrebbe pensare, ad un lavoro “al servizio dell’uomo”, o, almeno, fare il possibile, che tale esso sia o diventi, creando anche sinergia, non dimenticando, tuttavia, che, purtroppo, l’impresa, senza della quale non vi sarebbero occupazione e benessere, è costretta ad un pesante insieme di attenzioni, che, quasi sempre, la costringono a remunerazioni meno generose di quanto si vorrebbe. Per vivere, dicevamo, occorre lavoro. Ma, per qualsiasi lavoro, occorrono buona volontà e preparazione, laddove, se la buona volontà è caratteristica individuale – che, se dovesse mancare, bisogna imporsi di trovarla e di alimentarla – la preparazione deriva, dalle scelte di studio perseguite e da una scuola e da un’università, in diretto e costante contatto, con il mondo d’un’economia, la quale abbisogna sempre più di specializzazione, ossia, di personale altamente preparato alle esigenze del nostro tempo, tutto progresso, illimitabile innovazione e dura concorrenza. Tali temi ed altri, saranno al centro dell’attenzione del I Convegno, dal titolo “La dignità del Lavoro”, previsto per i giorni 6-8 marzo 2020, a Legnago, Verona, a cura dell’Associazione “LegangoLavoroFestival”, sorta ad hoc, come braccio operativo della Commissione, per la Dottrina Sociale della Chiesa del Basso Veronese. Legnago si proporrà, quindi, come capitale del lavoro, non come elemento strettamente economico, ma come valore, come “strumento di dignità”, offrendo più occasioni di riflessione, di discussione su un lavoro, da considerarsi valore prezioso, tanto, per chi lo offre, che, per chi lo riceve. Lo spunto agli eventi della giornata inaugurale – venerdì 6 marzo – sarà dato da una ricerca, commissionata dalla Riello Bruciatori, Legnago, trent’anni orsono, all’allora ricercatore dell’Università di Verona, Giorgio Gosetti. Si trattava di un’indagine sociologica, con questionari distribuiti agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di Legnago, Verona. Obiettivo dell’operazione era capire cosa i giovani s’attendessero dal mondo del lavoro… A distanza di tre decenni, su proposta del Festival, in tema, il prof. Gosetti ha sottoposto le stesse questioni agli studenti d’oggi, attraverso circa seicento questionari, i cui dati, una volta raccolti ed elaborati, saranno resi noti, durante due incontri: uno, riservato agli studenti, ed uno, al pubblico. Tra gli obiettivi del Festival, vi anche quello d’animare il Basso Veronese, una delle aree del Nord Italia, maggiormente colpite dalla crisi dell’ultimo decennio e che si vuole diventi, fra l’altro, attivo centro di proposte. In particolare, sabato 7 marzo, saranno illustrati i diritti dei lavoratori di domani e sarà creata una rete, fra le diverse rappresentanze economiche della zona. Concluderanno l’incontro, domenica 8 marzo, la Messa, celebrata, dal vescovo di Verona, S.E. mons. Giusppe Zenti, il lancio del tema dell’edizione del prossimo anno e, nella Piazza della Libertà, antistante al Duomo, un momento conviviale, offerto a tutti partecipanti. Hanno presentato l’iniziativa, aperta a tutti coloro, cui stanno a cuore le diverse problematiche del lavoro, e che sarà seguita da altre, don Diego Righetti, presidente dell’Associazione organizzatrice, il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti, e il segretario generale di Fondazione Cattolica, Adriano Tomba. Don Diego Righetti: “Il Festival ha due scopi: a breve termine, approfondire le tematiche, relative alla dignità del lavoro; a medio termine, creare una rete, per animare l’intero territorio del Basso Veronese. Una iniziativa, che è stata inserita nel calendario degli eventi preparatori a “The economy of Francesco”, l’evento voluto dal Papa, ad Assisi, dal 26 marzo”. Adriano Tomba: ”Abbiamo voluto questa conferenza stampa, in quanto consideriamo il percorso fatto, da questo Festival, un esempio virtuoso di collaborazione, per il bene comune. E’ partito dal primo gruppo per la Dottrina Sociale, fondato da don Adriano Vincenzi, fuori Verona, in questo caso, a Legnago, e non è un caso che questa presentazione avvenga proprio, nel giorno, nel quale diamo l’ultimo saluto a don Adriano”. Graziano Lorenzetti: “L’Amministrazione non ha esitato a dare il proprio appoggio a questa iniziativa, sia per i valori che promuove, sia per la sua valenza territoriale. Annuncio che sarà questa, la prima di una serie d’iniziative, che animeranno Legnago e il basso veronese”. Siamo, comunque, compiaciuti che, con l’occasione dell’importante progetto, di cui sopra, siano state poste in luce le tre parole, troppo dimenticate: “Dottrina Sociale Cristiana”…!

Pierantonio Braggio