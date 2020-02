Verona Mountain Film Festival 2020. Alpinismo, arrampicata ed esplorazione - Auditorium del Palazzo della Gran Guardia, Verona, ingresso libero.

OLtre all'assessore allapresentazione hanno partecipato Stefano Marcolini, “montanaro” di Lessinia e consigliere della Provincia di Verona, da Roberto Gualdi, presidente dell’Associazione Montagna Italia, da Antonio Guerreschi, presidente del Cai Verona e da Alessandro Camagna, in rappresentanza del Cai Verona. Il Festival si propone oltre ai concorsi cinematografici, anima dell’evento, la promozione della montagna, attraverso la fotografia, la musica, l’editoria e lo spettacolo. Quanto ai concorsi, uno è cinematografico, con oltre 85 films, provenienti, da tutto il mondo, dei quali, i 12, selezionati dalla competente Commissione, verranno proiettati durante il Festival, e l’altro, fotografico, con 27 fotografi partecipanti, per un totale di 135 immagini in gara; di esse, 24 sono state selezionate e saramnno proiettate sul grande schermo, all’inizio di ogni serata del Festival. Sempre, in apertura d’ogni serata, sarà presentata una pellicola fuori concorso, della speciale rassegna dal titolo: "Storie di donne, storie di alpiniste", in collaborazione con il Centro di Cinematografia e Cineteca CAI. Il Verona Mountain Film Festival sarà inaugurato, la sera di martedì 25 febbraio, con la performance del Coro Scaligero dell’Alpe - CAI Verona. Da martedì 25 a sabato 29 febbraio, tutte le sere, dalle 20,30, verranno proiettati i film in concorso, come da programma, www.montagnaitalia.com, Twitter, Instagram e Facebook.

Pierantonio Braggio