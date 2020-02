Il sindaco presenta la nuova Pro loco di Castelnuovo del Garda

Il sindaco e l’assessore alle Manifestazioni questa mattina hanno presentato ufficialmente in municipio presidente e componenti dell’associazione, che mancava in paese dal 2013.

Costituita lo scorso 23 dicembre, la Pro loco non si occuperà soltanto dell’organizzazione delle feste, ma sarà parte attiva nella promozione del territorio.

Presidente è Claudio Oliosi, vicepresidente Giampietro Filippi, segretario Marco Migliorini, tesoriere Massimiliano Massari; consiglieri Alessandro De Simone, Lino Battaioli, Domenico Pagnotta, Elena Tenero e Giorgio Giannone.

Revisori dei conti sono Domenico Di Maio, Marina Salandini e Manuel Pagnotta; probiviri Fabio Degani, Nicola Cengia e Silvia Fiorio.

«Castelnuovo del Garda conta sei frazioni, che vanno dalla costa all’entroterra, ciascuna con le proprie particolarità – ha spiegato il sindaco –. È importante rendere queste realtà vive sia per i turisti che per i residenti».

Il presidente Claudio Oliosi ha ringraziato quella che ha definito un’ottima squadra di lavoro: «Ci occuperemo naturalmente delle manifestazioni più importanti ma nel contempo ci impegneremo a far conoscere Castelnuovo del Garda con iniziative di qualità».

L’assessore alle Manifestazioni, nell’esprimere la propria soddisfazione per la nascita della Pro loco, ha rimarcato la bontà del risultato raggiunto: «La costituzione della Pro loco consentirà di poter accedere a finanziamenti regionali, con grande beneficio per l’intera comunità».

La Pro loco di Castelnuovo confluisce nel Consorzio Pro loco Baldo Garda. Oltre a Castelnuovo del Garda aderiscono al Consorzio le Pro loco di Brenzone, Bussolengo, Caprino, Cavaion, Custoza, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Pastrengo, Rivoli, San Zeno, Sona, Torri e Valeggio.