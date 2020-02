Due viaggi di gruppo a Santiago de Compostela, Galizia, Spagna. Li propone ACIS, l’Associazione Culturale Italo-Spagnola, Verona.

Per approfondire il tutto, ACIS organizza anche viaggi culturali ad hoc. Quest’anno, la meta è Santiago de Compostela, in Galizia, da raggiungersi – in base ai pareri o desiderata dei possibili partecipanti – da due diversi punti di partenza: dalla Francia, o meglio, dagli ultimi 100 km del Cammino francese, o da Villar de Mazarife, provincia di León, Spagna, acisverona@gmail.com. Il primo, detto, Cammino di Santiago di Compostela, è un lungo percorso intrapreso dai pellegrini, sin dal Medioevo, e della lunghezza di circa 800 Km (a seconda dell’itinerario). Esso parte, come detto, dalla Francia e attraversa la Spagna, sino a raggiungere il santuario di Santiago. Ancora oggi è percorso da numerosi pellegrini in cerca, non solo di un’avventura e di paesaggi meravigliosi, ma, soprattutto, di un’esperienza mistica, che va al di là della religione e che mira a ritrovare quella profondità interiore, che troppo spesso, dimentichiamo, nella frenesia della vita di tutti i giorni. Il secondo percorso è adatto a chi desidera vivere a fondo il Cammino: conduce fra zone di bellezza e natura impressionanti. Dalla “meseta” di Castiglia, ai Monti di León, fino alle colline e ai boschi della Galizia. Si potranno, pure, conoscere de visu, ovviamente, anche i monumenti storici e città piene di vita, come León, Astorga, Ponferrada e Santiago. Un'esperienza, quella descritta, tale da fare cambiare la vita: l'essenza del Cammino di Santiago è di vivere tutto il percorso e non solo la destinazione.

Pierantonio Braggio