L’importanza di pensarci per tempo

PERLAPENSIONE è la soluzione dedicata a chi intende realizzare un piano di previdenza complementare individuale per costituire un capitale ad integrazione della pensione pubblica ed assicurarsi, così, un buon tenore di vita anche dopo il pensionamento.

E' un prodotto flessibile: al momento dell’adesione il Cliente può scegliere la misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti. E la flessibilità è anche nella scelta di investimento tra Gestione Previdenza, per chi non ama rischiare, o EV Strategia Internazionale, per chi desidera un investimento dinamico. Anche una volta effettuata la scelta, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, è possibile il passaggio da e verso l'altro fondo.

Nel caso in cui il Cliente voglia avere una guida per l'investimento, potrà scegliere l'opzione Soluzione Dinamica: il programma di investimento "Life Cycle" che trasferisce, in maniera automatica, la posizione maturata e i contributi futuri in un profilo sempre meno rischioso man mano che l'età pensionabile si avvicina.

IL BENEFICIO FISCALE

Aderire alla previdenza complementare significa anche assicurarsi la possibilità di usufruire di un regime fiscale agevolato. I contributi versati sono interamente deducibili fino ad un massimo di 5.164,57 euro annui ed, inoltre, le prestazioni pensionistiche erogate al termine del piano godono di un regime fiscale favorevole che dipende dagli anni di partecipazione al sistema della previdenza complementare.

(gv)