BIOFACH 2020: L’ALLESTIMENTO DI ALMACABIO A CURA DI COO’EE ITALIA

Anche quest’anno Almacabio ha partecipato a BioFach, il Salone Leader Mondiale degli Alimenti Biologici: una delle fiere più importanti del settore che, con oltre 50.000 visitatori professionali attesi, circa 3.500 espositori e due ulteriori padiglioni, dimostra che la consapevolezza ecologica aumenta in tutto il mondo e che il mercato del BIO cresce.

Coo’ee - oltre alla consulenza e al supporto creativo - ha curato l’allestimento dello stand per la presentazione della nuova linea Bio2 Sensitive dedicata alla cosmesi. In continuità con la comunicazione che ha guidato l’azienda nel 2019, anche la nuova linea esprime i concetti di sostenibilità, vicinanza al territorio e naturalità attraverso un visual che scopre il luogo di provenienza del brand e fa riferimento all’essenza come un valore importante e sempre presente nella comunicazione di Almacabio.

Della stessa linea Coo’ee ha curato lo sviluppo del packaging ed è al lavoro anche sui restanti supporti alla comunicazione, come il catalogo e i materiali POP per vetrina e farmacie.