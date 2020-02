ALL’ISTITUTO CANGRANDE, GLI OPEN DAY DEDICATI AGLI STUDENTI DELLE SUPERIORI

All’Istituto Tecnico Cangrande, docenti e professionisti di ITS Red illustreranno i percorsi di alta formazione post diploma per diventare in Energy Manager 4.0 e in Building Manager. Per conoscere come si diventa Energy manager, gli Open Day sono in programma mercoledì 19 e venerdì 28 febbraio, per scoprire i corsi di alta formazione in Building manager l’appuntamento è venerdì 6 marzo.

ITS Red forma super tecnici nel settore della Bioedilizia, del Risparmio energetico, del Marketing per il made in Italy, della Green economy e delle Nanotecnologie. I mesi di febbraio e marzo saranno dedicati, quindi, a presentare e far conoscere i corsi, l’ambito formativo, gli sbocchi professionali e le figure richieste dal settore.

“Il sistema delle costruzioni è in netta ripresa – spiega il presidente ITS Red Academy Cristiano Perale – e abbiamo un notevole numero di imprese tra i nostri partner che ricercano figure professionali altamente specializzate per la gestione dei progetti e dei cantieri, soprattutto in loco, ma anche all’estero. È altissima l’attenzione rivolta ai nostri studenti da parte di queste aziende, tanto che abbiamo addirittura ‘liste d’attesa’ per chi si forma con ITS Red”.

Gli Open Day per Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici (Energy Manager) si tengono all’Istituto Cangrande della Scala (Corso Porta Nuova, 66) il 19 febbraio, dalle 14,30 alle 16,30, con una lezione del prof. Giuseppe Mosconi dedicata a Casaclima e il 28 febbraio, dalle 14,30 alle 16,30 con il workshop del prof. Melotto ‘Progetto impianti edificio industriale più palestra’.

L’Open Day per Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile (Building Manager) si tiene, sempre al Cangrande, venerdì 6 marzo, dalle 14,30 alle 16,30 con il workshop “Nuova costruzione”.

ITS Red Academy è il primo ITS in Italia nell’area efficienza energetica, per efficacia dell’offerta e per la capacità dei diplomati di entrare con successo nel mondo del lavoro. A confermarlo la pubblicazione della classifica INDIRE, il monitoraggio del Ministero dell’Istruzione che ogni anno valuta la qualità educativa del Sistema ITS, grazie all’indice di occupabilità degli studenti ITS Red a un anno dal diploma, arrivato all’85%.