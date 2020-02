Convegno di grande interesse a Costermano a cura di Matteo Grigoli

Come potete vedere nella locandina qui rappresentata esponenti del territorio quali rappresentanti del territorio, artigiani, albergatori commercianti, hanno dibattuto epr circa due ore sulle interazioni tra politica ed economia giungendo alla conclusione che il nostro tessuto economico è ancora valido e costituente ma che troppi sono le lacerazioni che la politica romana ha prodotto. SI è parlato di turismo e di infrastrutture e della necessità di fare rete. L'on. europeo Paolo Borchia ha poi parlato delle potenzialità dell'Europa e che da quando è stato eletto continua a promuovere, in diversi incontri sul territorio, la necessità che il Veneto deve utilizzare le risorse europee; già lo fa molto di più e meglio di tante altre regioni ma che è doveroso dare notizie di queste possibilità e di usare queste risorse che tra l'altro sono soldi che noi mandiamo in Europa e che solo in parte tornano indietro. Non erano presenti: il presidente della provincia Scalzotto, l'on. Paternoster e il rappresentante della coldiretti Salvagno.