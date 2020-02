Progetto “Con Fido, nel mio quartiere”.

Su un tema, molto sentito, da parte di chi ama godere della compagnia di un cane, si terrà, il 18 febbraio 2020, alle ore, 20,30, nella Sala Civica “Elisabetta Lodi”, 1ª Circoscrizione, via San Giovanni in Valle 13b, Verona, la conferenza, da titolo: ”La gestione ed il benessere degli animali d’affezione”. L’incontro ha lo scopo di chiarire il comportamento da tenere nei riguardi dell’animale, con le sue esigenze, ma, anche, nei riguardi degli altri cittadini e della città stessa, nel rispetto della normativa vigente, in materia. Saranno relatori: Laura Bocchi, consigliere del Comune di Verona, delegata al settore ”Benessere Animali”; Michele Ischia, presidente provinciale di ANACI, Associazione degli Amministratori Condominiali ed Immobiliari; Massimo D’Errico, comandante delle Guardie Zoofile, OIPA, Verona, e il dr. Stefano Adami, direttore dei Servizi veterinari dell’AULSS9 scaligera.

Pierantonio Braggio