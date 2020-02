Lo Stato è incapace di offrire soluzioni alla crisi economica: forza PdV

Il Partito dei Veneti organizzato con l'aiuto di chi vive e lavora nel Veneto è ad oggi l'unica soluzione seria! L'affermazione potrà sembrare perentoria ma rispetto all'abulia ed agli orgasmi informativi vacui a cui siamo abituati, è veramente la sola soluzione democratica. Il progetto di nuova forma di autogoverno, in senso di forte autonomismo federato, consentirebbe ai veneti di seguire e parteciapre in maniera più compiuta alle dinamiche sociali, locali e mondiali. Il Popolo Veneto che ha tradizioni e storia e, ancora qualche soldo, è forse l'unico che con le basi da cui parte può dare una svolta alla penisola italiana ed alle sue genti. Abbiamo atteso tanto e non c'è molto tempo ancora da aspettare, bisogna cominciare subito, richiamando le migliori risorse e le eccellenze, in persone e di mezzi, che nel Veneto ci sono ancora, per attuare un rinnovamento nella continuità storica. In genere, moltissimi non capiscono come fare ad uscire dalla situazione creatasi a partire dagli anni '90 dello scorso secolo, ma si insiste a sperare che qualcosa cambi da solo. Questo è sbagliato, i cambiamenti sociali se non avvengono dall'alto ( e il sistema politico studiato nel dopoguerra non permette ciò ne ai Renzi ne ai Salvini), vengono dal basso. E dal basso con lento piede devono essere utilizzati gli strumenti democratici del voto. Ergo dobbiamo cambiare noi modo di porci il problema. Forze innovative, ma nel solco della miglior tradizione storica, devono ergersi a tutela ed a baluardo dei principi democratici quali libertà eguaglianza, partecipazione ecc. Se la nave va... va perchè qualcuno alimenta i motori, e quindi occorre avere il massimo rispetto di chi, imprese e lavoratori, fanno andare questa macchina, e anche se ci sono delle falle, se le paratie stagne reggono, la nave è capace di affrontare il mare. Le regioni che possono assumere il ruolo di paratie stagne sono poche, una certamente è il Veneto. Noi veneti dovremo soffrire il cambiamento perchè le forze stabilizzatrice non vogliono perdere il loro "miseri" privilegi, ma dovremmo insistere per cambiare. Con le prossime regionali potremmo dare una piccola svolta sostenendo il Partito dei Veneti, se le figure che lo incarnano, seriamente prende a cuore di questi problemi. Le premesse, dall'inizio ad oggi, dimostrano che gli uomini del Partito dei Veneti dimostrano buona volontà e buone idee. Se non cambieremo noi veneti il modo di affrontare democraticamente i problemi sociali ed economici, le soluzioni non verranno per via naturale e l'Italia sarà costretta ad affondare. Il tutto col beneplacito dell'Unione Europea che, pur di salvaguardare i principi generali, che vanno difesi ma adattati alle circostanze, non è in grado di definire politiche di rilancio. Chi fugge all'estero si salverà? Nell'immediatezza, ma non fra qualche anno. Io credo che chi fugge, come fanno gli immigrati economici da noi, sarà inghiottito dal nuovo sistema globalizzato.La spinta iniziale dei nostri giovani all'estero è diversa da quella degli immigrati economici e bellici, ma ci sono alcuni elementi in comune. Per un po' si respirerà ancora inItalia ma poi, la certezza è che queste politiche drogano la società e come il recente virus rapidamente infetta l'intero pianeta, anche queste idee pseudo sociali che non esprimono l'individuo nel sociale con i suoi valori ed i beni comuni ma fatte per consentire a chi sta al comando di restarci, si propagheranno. Ecco allora sorgere i sovranismi nei vari Paesi, ma non come risposta razzista e inconciliabile con i valori sociali, ma come reazione allegirca a nuove ed incomprensibili ragioni che destabilizzano la società come si è sviluppata nei secoli cone le sue intelligenze, le sue contraddizioni e le sue miserie. Non credo che popoli che per oltre il 90% desideravano l'Europa, oggi siano radicalmente cambiati. Recenti sondaggi danno le Istituzioni europee poco stimate, quello che li ha fatti desistere da quest'Europa sono stati gli ultimi decenni di governi europei che hanno scaricano sulle società più deboli o meno disposte a lottare, le insicurezze sociali derivanti prevalentemente:1- da problemi congiunturali quali le crisi cicliche economiche 2- da problemi immigratori che ad ondate investono la Terra da secoli. Lungo e complicato sondare in poche righe questi temi, ma una risposta credibile può veniere dal Partito dei veneti gente vera, ruspante a volte anche eccessiva, ma che crede nei valori dello Stato, della sicurezza sociale vicina alla gente "pas tuot court", e della democrazia sempre più diretta.