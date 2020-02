Poste Italiane, per la Festa di San Valentino 2020.

Come ogni anno, Poste Italiane, celebra la Festa degli innamorati, dedicando a San Valentino due cartoline filateliche, colorate ad animate, raffiguranti alcuni, tra i più importanti personaggi dei fumetti Disney, già noti, quali protagonisti di francobolli, emessi recentemente. Un’iniziativa interessante, che intende favorire tanto gli Innamorati, che i collezionisti. Gli Innamorati, particolarmente, potranno, attraverso cartoline ad hoc, festeggiare la giornata di San Valentino, ricordando e facendo ricordare… In tal senso, le cartoline, sopra citate, potranno essere spedite ed essere ricevute per Posta… Anche nell’epoca dei social network, Poste Italiane vuole quindi sostenere il valore della scrittura, invitando a scrivere una cartolina, come si faceva, molto attentamente e con piacere, in passato, facendo pervenire un piccolo oggetto, che rimane e che può essere custodito, a ricordo, nel tempo. Le cartoline-ricordo, al prezzo di € 0,40 l’una, possono essere acquistate, negli uffici postali, con sportello filatelico, e negli “Spazio Filatelia” di Poste Italiane di Torino, Milano, Genova, Trieste, Verona, Venezia, Firenze, Roma, Roma 1 e Napoli, dove, nella giornata di venerdì 14 febbraio, saranno disponibili anche gli annulli o timbri, pure dedicati ala giorno di San Valentino.

Pierantonio Braggio