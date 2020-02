Tutti a Bardolino per il magico carnevale.

Sabato 15 febbraio 2020, a Bardolino, appuntamento con il Carnevale di Bacco e Arianna, evento dedicato ai più piccoli… Esso porterà, nei vicoli del centro storico e sul lungolago, più di cinquecento maschere e gruppi folkloristici, provenienti, da ogni parte d’Italia, con partenza, alle ore 14, da Piazzale Gramsci, per Piazza del Porto. Protagonisti della giornata, saranno i bambini, cui saranno dedicati attrazioni e giochi. Piazza Catullo ospiterà una zona ludica, con giochi in legno, mentre in Piazza Matteotti il gruppo giovani della Croce Rossa Italiana di Bardolino, allieterà i piccoli con palloncini e trucca bimbi. Non mancheranno i tradizionali gnocchi Avesani, cucinati e serviti dal gruppo Avis di Bardolino, in zona Porto, bagnati dall’immancabile vino Bardolino, Classico e Chiaretto, nonché cioccolata calda e merenda, a base di pane e Nutella… Saranno scelti e premiati, quindi, la maschera più spiritosa, quella più originale, la migliore coreografia, il gruppo più fantasioso, la migliore scenografia e il comitato più numeroso, mentre un’etichetta speciale “Bardolino Classico” sarà dedicata al Carnevale. Ogni gruppo partecipante riceverà una bottiglia di vino, creata appositamente, per l’evento, a tiratura limitata e con un’etichetta unica e particolare, che contraddistingue ogni annata del Carnevale. L’appuntamento, dunque, è per sabato 15 febbraio a partire dalle 14. Una giornata, quella del 15 febbraio, all’insegna del colore e del divertimento. In caso di maltempo la sfilata sarà rimandata a domenica, 22 marzo.

Pierantonio Braggio