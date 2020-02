L’INTERDIPENDENZA TRA ECONOMIA E POLITICA PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE LOCALI

L’evento, con inizio previsto alle ore 10 presso la Sala Civica di Costermano sul Garda, si concentrerà su un tema di interesse crescente: l’importanza del costante dialogo tra politica ed economia per favorire lo sviluppo dell’attività imprenditoriale.

“Si tratta di un’occasione per parlare del futuro, per capire come poter costruire la “Verona” del prossimo decennio preparandola alle sfide che il mondo ci propone.” spiega Matteo Grigoli.

Un incontro con diverse personalità dello scenario politico ed economico veronese per discutere della necessità di un collegamento costante tra le parti attive. Politica ed economia hanno bisogno di un confronto continuo sui problemi che incontrano quotidianamente e sul come risolverli.

Spesso ci si chiede quanto politica ed economia possano essere settori collegati e se effettivamente siano in grado di sostenersi a vicenda. La conferenza affronterà questa tematica portando esempi concreti del sostegno e dell’aiuto reciproco che possono darsi queste parti per lo sviluppo economico.

Il moderatore della tavola rotonda sarà proprio Matteo Grigoli, imprenditore veronese che negli anni si è dimostrato attivo nelle attività di valorizzazione del territorio collaborando con l’Amministrazione locale.

Vicesindaco di Costermano dal 2009 al 2014, ha promosso progetti volti a dare una spinta all’imprenditoria e al settore turistico. Da sempre attento ed informato sui temi economici e sulle problematiche delle piccole-medie aziende ed avendo avuto modo di conoscere le potenzialità di diversi settori di mercato, ha collaborato negli anni per promuovere la realizzazione di una rete economica e di contatto tra imprenditori.

“Tra i diversi progetti realizzati, la manifestazione “Da San Marco a San Marco”, è quella che mi sta più a cuore.” racconta Grigoli. “Da 12 anni organizzo questo cammino di 250 km dal lago di Garda fino a Venezia alla scoperta del Veneto.” Il cammino “Da San Marco a San Marco” è una manifestazione culturale e di solidarietà che intende promuovere e valorizzare la fede, la cultura, la lingua e la memoria storica del popolo veneto attraverso un percorso che vede i veneti come protagonisti.

“Si tratta di un evento unico nel suo genere che punta sulla coscienza identitaria del popolo veneto” spiega l’organizzatore del cammino patrocinato dalla Regione Veneto, con il sostegno del Patriarcato, della Diocesi di Verona e dell’Associazione “Veneti nel Mondo”.

Il tema della valorizzazione del territorio è sempre stato di interesse dell’imprenditore veronese che si è messo oggi in prima linea per rendere possibile “L’interdipendenza tra Economia e Politica per lo sviluppo delle imprese locali”.

Una nuova occasione, aperta a tutti gli interessati, ed un primo passo per iniziare a creare una rete di collaborazione tra imprenditori, rappresentanti di categoria e mondo politico per contribuire in modo sempre più efficiente allo sviluppo della provincia.







Sabato 15 febbraio ore 10.00

c/o Sala Civica - Piazza del Donatore 1

Costermano sul Garda

Interverranno

Ivan De Beni – Pres. Federalberghi Lago di Garda

Paolo Artelio – Pres. Confcommercio Prov. Verona

Daniele Salvagno – Pres. Coldiretti Prov. Verona

Mirco Campagnari – Pres. Confartigianato Comprensorio Verona Nord Ovest

Manuel Scalzotto – Pres. Prov. di Verona

Enrico Corsi – Cons. Reg.le Veneto

Paolo Paternoster – Parlamentare comm. Finanze

Paolo Borchia – Europarlamentare

Moderatore: Matteo Grigoli – Pres. Ass. San Marco Evangelista