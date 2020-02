A San Zeno, Verona, la III edizione del “Villaggio del Carnevale”. Dal 18 al 24 febbraio 2020, cultura, musica e solidarietà, in piazza. Sette giorni di eventi, dedicati a bambini, anziani e famiglie.

Sarà una settimana all’insegna della condivisione, del divertimento e della solidarietà, ponendo al centro del tutto, bambini, anziani e famiglie, nel 490° compleanno del Carnevale di Verona.

Nella storica e ampia piazza, stands della tradizione enogastronomica veronese, proporranno i caratteristici piatti di “gnòchi”, preparati da Abeo – l’anno scorso, ne furono distribuiti, per sette quintali e mezzo – i proventi, dalla vendita dei quali, saranno destinati a progetti sostenuti dall’Associazione Abeo stessa. Non mancheranno punti bar, un truck hospitality, nei quali, sarà possibile incontrare i personaggi protagonisti degli shows e un’area coperta, ove “gustare” gli eventi carnevaleschi, anche in caso di mal tempo. Gli eventi del Villaggio del Carnevale 2020: tutte le sere, a partire dalle ore 18, selezioni dj sets; martedì 18 febbraio, inaugurazione della manifestazione, da parte dell’ “Alberto Salaorni & Al-B band”; mercoledì 19 febbraio, animazione della serata universitaria, a cura della nuova emittente “Radio Wow”; giovedì 20 febbraio, alle ore 20, lo Sport veronese, con la presenza dei calciatori gialloblù, per “Hellas Verona By Night”; venerdì 21 febbraio, si festeggerà il 490° “Venàrdi Gnòcolàr” e, dalle ore 12, attesa dell’arrivo della sfilata allegorica, con il Papà del Gnòco, essendo testimonial d’eccezione l’attore e musicista Jerry Calà; la festa proseguirà, con lo show di dj ANS di Radio Bruno. Sabato 22 febbraio, il Villaggio aprirà alle ore12, con i piatti della tradizione e, dalle 16, inizierà l’animazione, per i più piccoli, con Radio Bruno, per proseguire, con il concerto di Rudy Smaila, presentato da Showgroup. Domenica 23, il Villaggio aprirà alle ore 12. Alle ore 14, 100 cavalieri, provenienti da tutta Italia, rievocheranno la storica cavalcata di Tommaso da Vico: partendo dall’Arsenale, i cavalieri arriveranno in piazza San Zeno. Sarà, quindi, presente la mascotte di Gardaland, Prezzemolo And Friends. Dalle ore 19, si festeggerà, con "Company in action" e con Radio Company. Lunedì 24 febbraio, il Villaggio aprirà, alle ore 18, con l’immancabile dj, che intratterrà il pubblico, sino alle ore 21, per la performance dei Sangue Blues e il loro rhythm’n’blues. Il grande “pacco” di eventi de “Il Villaggio del Carnevale” veronese è stato presentato, nel Municipio di Verona, nella splendida Sala Arazzi, il 13 febbraio scorso, dagli assessori Filippo Rando ed Edi Maria Neri, dal presidente del Comitato del Bacanàl del Gnòco, Valerio Corradi, dal 490° Papà del Gnòco, Michele Pimazzoni, da Luciano Sartori, Comitato per Verona, e da Pietro Battistoni, presidente dell’Associazione Abeo.

Pierantonio Braggio