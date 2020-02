Scambi commerciali e turismo, con la Repubblica di Lituania

Gli incontri ufficiali, fra rappresentanti di Stato e di città portano quasi sempre concreti risultati: nuove conoscenze, nuove relazioni, che sfociano, alla fine, in benefici scambi commerciali, culturali e turistici, cui s’aggiunge la sempre migliore comprensione fra popoli. In tale quadro, importante è stato l’incontro, 11 febbraio 2020, nel Municipio di Verona, Sala Arazzi, con l’Ambasciatore della Repubblica di Lituania – capitale: Vilnius, popolazione 2.800.000 – in Italia, Ričardas Šlepavičius. Ricevuto dall’assessore alle Relazioni internazionali, Francesca Toffali, presente anche il consigliere all’Agricoltura dell’Ambasciata lituana, Loreta Malciene, l’Ambasciatore, ha espresso molto interesse per la città scaligera e per il suo territorio, peraltro, dettagliatamente illustratigli, dall’assessore Toffali, e a stringere rapporti con Verona. Egli ha, quindi, colto l’occasione, per fare conoscere prodotti lituani – formaggi, pesce, birra e funghi – che potranno essere, un giorno, motivo di scambi commerciali fra Lituania ed Italia, la quale, pure, ha molto da proporre a Vilnius.