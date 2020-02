BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DEL PRIMO.

Milano, 11 febbraio 2020 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo la sua prima emissione obbligazionaria senior non preferred. Si tratta di un’emissione benchmark di 750 milioni di euro e scadenza 5 anni, che si inserisce nel Programma EMTN del Gruppo.

L’emissione ha riscontrato una forte domanda, con ordini finali pari circa a 2,2 Miliardi di Euro da parte di 210 investitori istituzionali, provenienti in larga parte dall’estero.

Il bond paga una cedola fissa del 1,625%, con uno spread sopra il tasso Mid-swap di 193 bps ed un prezzo all’emissione pari a 99,87.

Al termine del collocamento, i titoli sono stati allocati prevalentemente a asset manager (74,4%), banche (13,0%), hedge funds (6,0%) e compagnie assicurative/fondi pensione (4,3%)

In termini di distribuzione geografica Italia (35,6%), Regno Unito e Irlanda (29,2%), Francia (13,3%), Iberia (9,0%) e Germania/Austria (4,7%) hanno ottenuto la maggior parte dell’assegnazione finale.

La data di regolamento sarà il 18 febbraio 2020 e la scadenza è fissata al 18 febbraio 2025.

Mediobanca, JP Morgan, Societe Generale, Banco Santander, HSBC hanno agito in qualità di Joint Bookrunners, insieme a Banca Akros (parte correlata dell’emittente1).

I rating dell’emissione sono BBH da DBRS ed è atteso essere B1 da parte di Moody’s.