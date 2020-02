Premio “Communication Arts 2020”

Ebbene, tale serie, dai grandi contenuti, oggi, troppo spesso dimenticati, si è aggiudicata il Premio “Communication Arts - Award of Excellence 2020” del Typography Annual, edito dall’autorevole rivista “ Communication Arts”. La quale raccoglie il meglio della comunicazione visiva a livello mondiale e nel proprio catalogo Annual, una delle pubblicazioni più influenti del settore, espone i migliori lavori relativi a tipografia, lettering e calligrafia. Il Premio viene assegnato, ogni anno, alle seguenti categorie: illustrazione, fotografia, media interattivi, pubblicità, tipografia, design. Su migliaia di partecipanti, solo pochissimi vengono scelti, per entrare a far parte degli Annuals di categoria. La dott.ssa Gioia Giardi, dirigente dell’Ufficio Filtelico e Numismatico sammarinese, esprime la propria gratitudine per l’assegnazione di questo prestigioso premio, in un contesto internazionale, così importante e sottolinea, come il ricorso ai migliori designers contemporanei, sia fondamentale, per continuare il percorso di innovazione intrapreso, nel settore della filatelia. Giardi, inoltre, rinnova con riconoscenza le attestazioni di stima nei confronti del giovane artista sammarinese Davide Pagliardini, autore della serie postale, che stiamo descrivendo, il quale dichiara: “Sono molto felice di essere stato premiato, con un "CA Award of Excellence”, dato che è uno premi più interessanti, per il mondo del lettering, della tipografia e della calligrafia, in quanto esso raccoglie, nell’Annual, lavori di grande livello e di professionisti, che stimo molto. Inoltre in Italia, sono in pochi ad avere vinto questo tipo di riconoscimento e i colleghi, che conosco e che ne hanno uno, o in alcuni casi, più di uno, sono persone che stimo molto. Questo mi rende ancora più felice”. La serie, in tema, vuole trasmettere il valore autentico di semplici parole gentili, evidenziandole, quali: “scusa”, “per favore”, “permesso” e “grazie”, per incoraggiare comportamenti, improntati alla gratitudine e alla riconoscenza, da tenere, nel rispetto di tutti e favorire la convivenza pacifica e l’armonia tra i popoli. La serie esplora stili differenti alternando forme di lettere diverse, che sono il punto d’arrivo di una ricerca stilistica, che attinge da diversi ambiti/mondi di appartenenza e da differenti periodi storici, dando rilievo al valore ed al significato delle parole stesse. Parole, che, così presentate e ottimamente riportate alla luce – ricordiamo quello straordinario passato, in cui, a scuola, alla ragioneria, la calligrafia era materia obbligatoria – ci auguriamo rimangano impresse nella mente di chi le osserva, in un mondo e in un tempo, nei quali, apparendo tutto permesso e dovuto, restano, troppo, e, talvolta, di volontà, avvolte nella cenere. Essere gentili e corretti con il nostro prossimo – i francobolli, di cui sopra ce lo richiedono e ce lo ricordano, e bene ha fatto San Marino a dare luce ad un sì importante argomento-base della vita, quale quello sopra evidenziato – soddisfa profondamente gli altri e se stessi. Quanto alle prossime emissioni sammarinesi, segnaliamo, di seguito, i programmi dell’anno in corso, salvo possibili modifiche. Filatelia 2020: - Europa “Antiche tratte postali”; - 500° anniversario della scomparsa di Raffaello; - 250° anniversario della scomparsa di Giambattista Tiepolo; - Animali; - 93a Adunata Alpini Rimini - San Marino 2020; - Campionati di atletica dei Piccoli Stati d’Europa San Marino 2020; - Centenario della nascita di San Giovanni Paolo II; - Squadra vincitrice del Campionato di calcio italiano 2019-2020: - Natale; - Francobolli augurali; - Inaugurazione del Museo del Francobollo e della Moneta di San Marino; - Centenario della nascita di Gianni Rodari; - Centenario della nascita di Federico Fellini; - Sostenibilità ambientale; - Expo 2020 Dubai. Numismatica 2020: - Moneta commemorativa da 2 euro, versione fior di conio, dedicata al 500° anniversario della scomparsa di Raffaello; - Moneta da 5 euro, in argento, versione proof, dedicata ai Campionati di atletica dei Piccoli Stati d’Europa, San Marino 2020; - Moneta da 10 euro, in argento, versione proof, dedicata al 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven; - Serie divisionale fior di conio; - Serie divisionale fior di conio, con moneta d’argento da 5 euro, dedicata alla Giornata Mondiale degli Oceani; – Moneta commemorativa da 2 euro, versione fior di conio, dedicata al 250° anniversario della scomparsa di Giambattista Tiepolo; - Serie divisionale con entrambe le monete commemorative da 2 Euro, versione proof; - Moneta da 20 euro in oro, versione proof, dedicata all’Expo 2020 Dubai. - Tre monete monometalliche, da 5 eur, dedicate allo Zodiaco: Bilancia, Scorpione e Sagittario: - Moneta monometallica da 10 euro, dedicata alla 93a Adunata degli Alpi, Rimini - San Marino 2020.