Lo Stato è incapace di offrire soluzioni alla crisi economica: forza PdV

Il Partito dei Veneti con l'aiuto di chi vive e lavora nel Veneto è ad oggi l'unica soluzione seria. L'affermazione potrà sembrare perentoria ma rispetto all'abulia ed agli orgasmi informativi vacui è veramente la sola soluzione democratica. Il Popolo Veneto che ha tradizioni e storia e ancora qualche soldo è forse l'unico che può dare una svolta alla penisola italiana ed alle sue genti. In genere non si capisce come fare ad uscire dalla situazione creatasi a partire dagli anni 90 dello scorso secolo ma si insiste sperando che qualcosa cambi. Questo è sbagliato, i cambiamenti sociali se non avvengono dall'alto ( e il sistema politico studiato nel dopoguerra non permette ciò ne ai Renzi ne ai Salvini), vengono dal basso. E dal basso con lento piede devono essere utilizzati gli strumenti democratici del voto.Ergo dobbiamo cambiare noi modo di porci il problema, forze innovative ma nel solco della miglior tradizione storica, devono ergersi a tutela e baluardi dei principi democratici quali libertà eguaglianza, partecipazione ecc. Se la Nave va... va perchè qualcuno alimenta i motori e anche se ci sono delle falle , le paratie stagne reggono. Le regioni che possono assumere il ruolo di paratie stagne sono poche, una certmente è il Veneto. Dovremmo soffrire il cambiamento perchè le forze stabilizzatrice non vogliono perdere il loro "miseri" privilegi, ma dovremmo cambiare. COn le prossime regionali potremmo dare una piccola svolta sostenendo il Partito dei Veneti se seriamente , come ha fatto finora, si prende a cuore di questi problemi. Se non cambiano noi il modo di affrontare democraticamente i problemi sociali ed economici, le soluzioni non verranno per via naturale; l'Italia sarà costretta ad affondare col beneplacito dell'Unione Europea che, pur di salvaguardare i principi generali, che vanno difesi ma adattati alle circostanze, non è in grado di definire politiche di rilancio. Chi fugge all'estero si salverà? Nell'immediatezza, ma non fra qualche anno. Io credo che chi fugge sarà inghiottito dal nuovo sistema globalizzato.La spinta iniziale dei giovani è diversa da quella degli immigrati economici e bellici, ma ci sono molti elementi in comune; per un po' respirerà ma poi, il rischio è che, come il recente virus rapidamente infetta l'intero pianeta, anche queste idee pseudo socialiste che non esprimono l'individuo nel sociale con i suoi valori ed i beni comuni si propagheranno. Ecco allora sorgere i sovranismi nei vari Paesi, ma non come risposta razzista e incomprensibile, ma come reazione allegirca a nuove ed incomprensibili ragioni che destabilizzano la società come si è sviluppata nei secoli cone le sue intelligenze, le sue contraddizioni e le sue miserie. Non credo che popoli che per oltre il 90% desideravano l'Europaoggi siano radicalmente cambiati, quello che li ha fatti desistere da quest'Europa è il governo Europeo e di molti Paesi che scaricano sui più deboli le insicurezze sociali derivanti da problemi congiunturali quali le crisi cicliche economiche e da problemi immigratori che ad ondate investono la Terra da secoli. Lungo e complicato sondare inpoche righe questi temi ma una risposta credibile può veniere dal Partito dei veneti gente vera, ruspante a volte anche eccessiva, ma che crede nei valori dello Stato, della sicurezza sociale "pas tuot court", della democrazia sempre più diretta.