Fondazione Arena di Verona ricorda il grande direttore d’orchestra, M° Nello Santi (1931-2020). Grande, nella litica dell’800, guidò i complessi areniani, per quattordici stagioni.

SANTI, direttore d’orchestra – già, dal 1958 al 1969, direttore all’Opera di Zurigo – apprezzato in tutto il mondo, per la sua arte e quale esperto conoscitore del repertorio operistico dell’800, per sessant’anni sul podio. Impegnato in ambito sinfonico – recita il comunicato dfel 7.2.2020 di Fondazione Arena – anche al Teatro Filarmonico di Verona e protagonista di numerose trasferte internazionali, Nello Santi ha diretto, in Arena dal 1977 al 1997, per 14 edizioni del Festival, guidando i complessi areniani, in celeberrime produzioni di Manon Lescaut, Aida, Macbeth, Carmen, Attila, Turandot, Cavalleria rusticana, e Rigoletto. Il 9 agosto 1994, quindi, ha diretto in Arena, in occasione di un memorabile gala per Plácido Domingo, la giovanissima Cecilia Gasdia – l’attuale Sovrintendente – allora impegnata nel ruolo di Mimì, la quale ricorda, con grande affetto, le emozioni di quella magica serata.

Pierantonio Braggio