“Drug test: non si facciano allarmismi".

I Consiglieri comunali di Lega, Verona, in merito al dibattito in corso, sull'uso delle droghe, tra i giovani, comunicano: "Ribadiamo massimo sostegno a tutte quelle iniziative, che contribuiscono alla prevenzione delle tossicodipendenze e al contrasto della diffusione di tutte le droghe". E ancora: "Alla luce delle numerose polemiche, relative al Drug Test, accogliamo, molto volentieri, la proposta del presidente della Commissione Quinta - Sociale, Maria Fiore Adami, di convocare una Commissione congiunta, per la Sicurezza-Sociale, poiché riteniamo opportuno, fare chiarezza, sui nuovi progetti avviati dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con l’ULSS 9, con l’Ufficio Scolastico Territoriale e con la Polizia municipale, per fugare le preoccupazioni e le perplessità,

sollevate da qualche genitore e da qualche dirigente scolastico". Quanto sopra ci è pervenuto da Anna Grassi, consigliere comunale e capogruppo di Lega Nord, Comune di Verona. Droga: grave problema, piaga del nostro tempo, da combattersi, con le soluzioni migliori, a tutela della salute dei nostri giovani.

Pierantonio Braggio