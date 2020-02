DOMUS VITAE

E' una delle più importanti cantine vinicole della Toscana, nella zona di Montalcino, area in cui viene prodotto il Brunello, uno dei rossi più apprezzati e di alto lignaggio. 84 ettari di cui, attualmente 13 a vigneto e 4 a ulivo che serviranno a rafforzare l’attività di invecchiamento del Brunello, del Chianti e l’imbottigliamento del Rosso di Montalcino a altri vini oltre alla produzione di olio d’oliva extravergine, riconosciuto come uno dei migliori dieci al mondo. Il podere costruito nell’800, e recentemente ristrutturato, permetterà di arrivare a 20 ettari vitati, gli altri sono boschivi e questo permetterà di assicurare un microclima peculiare per questa zona ancora incontaminata. La tenuta dispone anche di un cassero senese dove riposano ki vini da 2 a 4 anni. Di questo cassero Bottega spa vuole trasformare almeno tre stanze in struttura ricettiva per chi, amante dell’enogastronomia, vorrà trascorrere una breve vacanza nella tenuta.