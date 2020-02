Sono molte le osservazioni emerse durante l'interessante conferenza pubblica tenutasi in sala consiliare a San Martino in merito alla situazione climatica del nostro pianeta e, in particolare, del nostro Comune. Soluzioni concrete difficilmente potevano essere valutate ma si è cercato di affrontarle.. E' quindi bastato un richiamo generale agli impegni che l'umanità deve fare per salvaguardare il pianeta e nello specifico a rivalutare le nostre azioni quotidiane.