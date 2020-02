BARDIANI CSF FAIZANÈ: DA MARTEDì SI CORRE IL TOUR COLOMBIA

Dall’11 al 16 febbraio 2020 si svolgerà il Tour Colombia. Per il team Bardiani CSF Faizanè saranno 6 gli atleti in corsa nella prestigiosa trasferta Sud Americana e si tratta del roster che ha già affrontato la Vuelta San Juan in Argentina chiusa con un podio e due piazzamenti in top10.



In ammiraglia ci sarà Roberto Reverberi che condurrà i 6 atleti nelle 6 tappe del Tour of Colombia. Martedì 11 si inizierà con una cronometro di 16 km, mentre la seconda tappa potrebbe essere quella ideale per le ruote veloci. Le tappe diverranno via via più impegnative, con la sesta e ultima tappa, che sarà la più dura, destinata a decidere la classifica generale.

Al via 6 team World Tour, 6 squadre Professional, 5 selezioni nazionali e svariati team Continental.

Broadcaster ufficiale delle gara sarà ESPN.



La formazione: (6 atleti)

Marco Benfatto (1988) - Velocista

Mirco Maestri (1991) - Passista

Iuri Filosi (1992) - Completo

Alessandro Tonelli (1992) - Passista

Filippo Zaccanti (1995) - Scalatore

Nicolas Dalla Valle (1997) - Completo

DS: Roberto Reverberi.

All images can be used for editorial purpose only. Credits Bardiani - CSF - Faizanè & Bettini Photo