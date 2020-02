Verona in Love 2020. In Piazza dei Signori e in Cortile Mercato Vecchio, nei giorni 13 - 16 febbraio.

La Verona delle grandi manifestazioni, la Verona, città dell’Amore dedica anche quest’anno 2020, due dei suoi spazi più importanti, nel centro storico, a “Verona in Love”, nei giorni 13 - 16 febbraio, in edizione rinnovata, ricca di sorprese, di spettacoli, talks, tours interattivi ed enogastronomici, cacce al tesoro, buoni e saporiti piatti tipici – accompagnati da ottimo Chiaretto di Bardolino – e dalla immancabile presenza dell’artigianato creativo, dedicato all’Amore. Il grande evento, continuazione dei precedenti, marcati dal successo, immergerà la città scaligera in un romantico Amore, ideato da Shakespeare e giunto a noi, sino ad oggi, attraverso l’intramontabile racconto degli innamorati, Romeo e Giulietta. Hanno annunciato la manifestazione, colorata in rosa, Francesca Briani, assessore del Comune di Verona, Roberto Niccolai, presidente di AGEC, Verona, e Angelo Peretti, direttore del Consorzio di Tutela Vini e Chiaretto Bardolino, Verona.

Inutile dire di più. Vieni a Verona e vedrai, magari seguendo il seguente sunto degli eventi, quanto la città di Giulietta, offrirà nelle quattro, programmate giornate dell’Amore: giovedì 13/2, Piazza dei Signori, dalle 16 alle 20: Lady Day - spettacolo e musica; venerdì 14/2, ore 14, Piazza dei Signori, Serafino Rudari, performance live painting; ore 14,30, Cortile Mercato Vecchio, Un cuore di Vespa; Street Tango, ore 17,30, Cortile Mercato Vecchio, e ore 18,30, Piazza dei Signori, con Fo’s Tango Verona; ore 18, Loggia di Fra’ Giocondo, presentazione del libro “La cura sono io”; ore 19, Piazza dei Signori, All you need is Love - the magical Mystery Band plays the beatles; sabato 15/2, ore 11, Piazza dei Signori, presentazione di “Sposami a Verona”, ore 12, Loggia di Fra’ Giocondo, Dalla formula all’emozione - talk; Il sapere e l’amore; Shakespeare & Love, performance teatrale itinerante, con Casa Shakespeare, ore 14 e ore 16, Cortile Mercato Vecchio, installazione LOVE; Street Tango, con Fo’s Tango, ore 17, Cortile Mercato Vecchio e ore 18, Piazza dei Signori; dalle ore 15, Piazza dei Signori, Premio Arte d’amore, Concorso internazionale per giovani artisti; ore 16, Loggia di Fra’ Giocondo, 30 anni di DOC Servizi; 30 anni di Amore e passione per l’arte; Le professioni della musica e dello spettacolo; Fare della musica un lavoro - talk; ore 17, Cortile Mercato Vecchio (installazione LOVE), Baciami a Verona; ore 18, Loggia di Fra’ Giocondo, Love what you do: “Finding work-life balance”, incontro/aperitivo; ore 19, Piazza dei Signori, Contrada Lorì - Concerto: domenica 16/2, ore 12, Loggia di Fra’ Giocondo, Dalla formula all’emozione - talk; Il sorriso di Lei. Amore e Letteratura, con Massimo Natale; ore 15,30, Loggia di Fra’ Giocondo, Io Tarzan, Tu Jane - Show lab; Shakespeare & Love - performance teatrale con Casa Shakespeare; ore 16, Cortile Mercato Vecchio, Parole d’amore…, in volo; ore 16,30, Cortile Mercato Vecchio, (installazione LOVE), Milonga de mi amor (danza); ore 17,30, Piazza dei Signori, That’s Amore - The swing cooking show; Love is all around: Musei Civici x Verona in Love; Il cuore in testa; Gensan Giulietta & Romeo half marathon & duo marathon; Caccia al tesoro urbana by Play the City; La Feltrinelli ed eventi.; giovedì 13/2, ore 18, Il mare d’amore, di Giorgio Ieranò; venerdì 14/2, ore 18, “Dimmi chi sei”, con Enzo de Somma; La carezza di un verso – Premio di poesia, Fidas Verona; Premio “Cara Giulietta”, Club di Giulietta, sabato 15/2, ore 12, Casa di Giulietta; Tour interattivo by Play The City, domenica 16/2, ore 9,30/ Palazzo della Gran Guardia; Tour dei vini veronesi e delle osterie, con Veronaround, da giovedì’ 13 a sabato 15, ore 10 e ore 15 Porta Borsari; Teatro Satiro off x Verona in love, vicolo Satiro OFF, Teatro Filippini – Shakespeare Interactive Museum, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16, ore 15 e ore 17 – Romeo & Juliet in love, venerdì 14 e sabato 15, ore 21; Itinerari d’amore- shopping d’amore, con la Corporazione Esercenti del Centro storico Verona. Un particolare, ancora: funicolare per Castel San Pietro: aperitivo, a prezzo modico, presso il bar della stazione di monte della Funicolare: fatto questo, che permette di vedere “Verona in love” dall’alto…e, se di sera, anche “di notte”… Un sogno d’Amore…!

Pierantonio Braggio