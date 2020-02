NASCE LA FONDAZIONE BIBLIOTECA CAPITOLARE . UN VANTO PER LA CULTURA VERONESE.

La Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica esistente al mondo, custode di saperi da 1600 anni, si apre al mondo per valorizzare e preservare quel bene inestimabile che è a tutti gli effetti patrimonio culturale dell’umanità.



Allo scopo di custodire e valorizzare sempre più il tesoro in essa nascosto ed offrire la possibilità di essere conosciuto da un sempre maggior numero di visitatori, è stata costituita la Fondazione Biblioteca Capitolare.



Un progetto ambizioso, l’unico in grado di trasformare un gioiello storico e artistico di Verona in bene universale.



Un cammino che si amplierà grazie anche al supporto della ricerca accademica e di progetti che coinvolgano realtà internazionali della cultura.