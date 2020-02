STEFANO BOTTEGA EXTRA DRY BRINDISI ITALIANO 2020.

Al Festival “Spumantitalia” svoltosi nei giorni scorsi a Pescara, la prestigiosa rivista Bubbles ha definito il Millesimato Stefano Bottega Extra Dry come “Brindisi Italiano 2020”. Un attestato, riservato alle eccellenze spumantistiche nazionali, va ad implementare la lunga lista di premi che l’azienda di Godega di Sant’Urbano, nel trevigiano, ha ricevuto in ogni parte del mondo. “Il 2019 è stato un anno molto positivo” ha detto Stefano Bottega che con i fratelli Barbara e Sandro porta avanti l’azienda che ormai esporta in ben 143 paesi nel mondo, ” in termini di riconoscimenti e questo attestato a Pescara va a ben iniziare un 2020 dove le novità saranno moltissime.