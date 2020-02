309ª Fiera di San Valentino.

Non è una novità… E non è novità che c’è, a Bussolengo, la grande volontà di proseguire e di innovare, tanto che, quest’anno, si inaugurerà la ”I Festa della Trippa e dei Piatti tipici veronesi”. Gran cosa, ricordare il passato nel piatto, cucinato in base ad antiche ricette, a particolari profumi e sapori…, quali ottime e straordinarie risorse, che rendono migliore l’essere in festa… A dire il vero, per chi lo desidera, conviene andare a Bussolengo già oggi, dove troverà una Cittadina, già in “festa, dal 6 al 9 febbraio, in attesa della Fiera di “San Valentino”…, che avrà luogo dal 13 al 16 dello stesso mese. Momenti salienti della kermesse saranno: 6-9/2: “Festa della Trippa e dei Piatti tipici veronesi”, con la V edizione del Concorso , dal titolo “ La trìpa pì bòna de San Valentìn”, quindi, la IV edizione della fiera “Bussolengo produce” e “La Rosa di San Valentino - EternAmore” e concorso “La Torta di San Valentino”, con giuria capeggiata dal maestro-pasticciere, Davide Selogna; poi, premio “Il migliore galano, tra tradizione ed evoluzione”; 9.2: 48ª Gran Marcia di San Valentino, nel segno del Gran Carnevale Bussolenghese. 13.2: Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore e storica processione verso la Chiesa di San Valentino, e, 14.2: inaugurazione ufficiale della 309ª Fiera, con apertura ella Fiera Campionaria, a Parco Sampò, bussolengo@pensierovisibile.it. Sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi: ”Nello spirito e nel rispetto delle tradizioni e, allo stesso tempo, di rinnovamento continuo, che accompagna un momento così importante, anche quest’anno, abbiamo introdotto alcune novità… Inoltre, sono contento d’ospitare i sindaco di Nieder-Olm, meravigliosa cittadina tedesca, e di Roquemaure, pittoresca località del distretto di Gard, nell’ottica d’arricchimento culturale ed umano, che contraddistingue questi gemellaggi”. Hanno presentato la manifestazione, anzi, le due manifestazioni, nella Sala Rossa della Provincia di Verona, oltre al sindaco Brizzi, il consigliere provinciale Gino Fiocco, gli assessori de Comune di Bussolengo, Massimo Girelli, Valeria Inquina e Silvana Finetto; il consigliere Davide Furlani; il presidente del Comitato Gemellaggi, Bernardette Sacco; il presidente della Pro Loco, Matteo Toffali; il presidente del Carnevale Fabrizio Checchini; il direttore di MITO’S, Lino Venturini; il maestro Davide Selogna e Giorgio Espen, creatore della locandina della 309ª Fiera di Bussolengo. Un complimento agli Organizzatori ed ai Volontari che, con il loro lavoro, creano animazione ed economia.

Pierantonio Braggio