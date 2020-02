INVESTITORI E FENOMENO AFFITTI BREVI.

Le compravendite ad uso investimento realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa negli ultimi anni sono in aumento, sia nella componente da mettere a reddito sia in quella da destinare a casa vacanza.

Questo a testimonianza di come l’asset “immobile” stia tornando ad essere nuovamente in auge grazie a prezzi più convenienti e ai rendimenti annui lordi ottenibili. Tra coloro che acquistano per investimento molti stanno optando per l’affitto turistico o per la creazione di casa vacanza/b&b. Il fenomeno sta interessando le località turistiche (alla luce della passione che gli stranieri stanno dimostrando nei confronti di numerose località di mare e lago) e le grandi città il cui mercato risulta particolarmente vivace. Tra le metropoli analizzate le zone centrali e quelle ad alta attrattività turistica hanno dato slancio a questo tipo di investimento.

Negli ultimi anni in alcune città come Napoli, Verona e Bologna gli acquisti ad uso investimento sono in ascesa in seguito anche al fenomeno degli affitti brevi, soprattutto nelle zone centrali, tale per cui si può ipotizzare di acquistare un piccolo taglio (visto che i prezzi sono ancora in parte accessibili) da mettere a reddito facendo attenzione a valutare i costi legati alla gestione di un immobile con questa finalità e la possibilità che il mercato possa iniziare ad essere saturo.

Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa





VERONA

Nel Centro storico della città va bene il mercato degli immobili medio piccoli, bilocali e trilocali, grazie alla domanda da parte di investitori per l’avviamento di attività di affitto turistico.

Nel quartiere di Veronetta la domanda è sempre alta anche sul segmento dell’investimento, in particolare per le tipologie da trasformare in B&B e in case vacanza: il budget a disposizione parte mediamente da 120-130 mila € fino a 200 mila €.

Anche Borgo Venezia è interessato da una forte richiesta da parte di investitori in cerca di abitazioni da utilizzare sul mercato degli affitti turistici.