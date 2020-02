Milk Day, alla 114ª Fieragricola, Verona. Buona la domanda di latte a livello mondiale,

trainate dall’Asia e dal Sud Est Asiatico (+6,7, rispetto ai 12 mesi precedenti) e con l’Africa, continente, che fa registrare una domanda, in crescita del 4,7 per cento, segnala Fieragricola, in ocasione del Milk Day. Una premessa positiva, per una sostanziale stabilità dei prezzi, almeno per il primo semestre del 2020 ed uno scenario, che dovrebbe rassicurare i produttori di latte e spingerli a investire, non tanto, in una maggiore produzione lattiera, quanto a migliorare gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, economica e sociale – fattori importantissimi – puntando anche sul benessere animale e, quindi, sulla riduzione dei costi di produzione, senza intaccare la qualità. Per il prof. Giuseppe Pulina, ordinario di Zootecnica special all’Università di Sassari, il futuro va verso la direzione di una più elevata produttività per capo. «Una vacca, che produce molti litri di latte, è più sostenibile, rispetto a una vacca che produce poco – evidenzia Pulina –. Se portassimo la produzione, per singolo capo, a 20mila litri l’anno, obiettivo alla portata, oggi saremmo al 25% di emissioni rispetto alle emissioni globali, per i gas climalteranti rilevati nel 1990, saremmo a poco meno della metà, per il fosforo e meno della metà, per l’azoto». Le strategie, per incrementare la resa delle bovine devono, per il professore, «essere inevitabilmente congiunte e passare da un approccio sistemico, prevedendo allo stesso tempo un miglioramento genetico, l’adozione di strumenti di agricoltura e zootecnia di precisione, aumentando il benessere animale e gli spazi in stalla». Quanto all’import di latte, la Cina è il primo Paese importatore di latte e di derivati, al mondo, con volumi ritirati in costante crescita. Essa, nel mese di novembre, ha segnato un’accelerazione dell’import di burro (+108% su base tendenziale), latte confezionato (+7%), polvere di latte intero (+55,8%), formaggio (+20 per cento). Il deficit di carne suina provocato dall’impatto della peste suina africana, con la stima di non ritornare ai livelli produttivi pre-crisi prima del 2025, impone alla Cina di cercare altre fonti proteiche di origine animale. L’import, nel settore lattiero caseario, pertanto, dovrebbe mantenersi su livelli sostenuti e crescenti, tenuto conto che il tasso di autoapprovvigionamento ha segnato una curva discendente fra il 2015 e il 2017 (ultimi dati disponibili). Resta da vedere che impatto avrà, sulle rotte commerciali la questione sanitaria, ad oggi argomento caldo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Buone notizie, quindi, per il latte e per i prodotti derivati italiani, notizie, che speriamo non vengano cancellate, dal Corona virus, che, auguriamo a Cina e al mondo, possa essere al più presto sradicato.

Pierantonio Braggio