Delegazione cinese della Zhengzhou Public Transport Corporation, in visita ad ATV.

Visita tecnica, la mattina del 31 gennaio 2020, ad ATV, Azienda Trasporti Verona, da parte di Mr. Guo, responsabile flotte dell'Azienda di Trasporto Pubblico della città di Zhengzhou, uno dei principali operatori cinesi, nel settore della mobilità di persone, che dispone di oltre 6000 autobus, 4500 dei quali elettrici. "Questo incontro è stato un importante momento di scambio di esperienze – ha detto il presidente di ATV Massimo Bettarello – in particolare, per acquisire le best practices di un primario operatore, che da anni ha sviluppato approfondite conoscenze, sull'utilizzo dell'elettrico, un sistema di alimentazione che, anche nel trasporto pubblico, è destinato a rivestire sempre maggiore interesse e crescenti quote di mercato". A Mr. Guo, guarda caso, grande appassionato ed estimatore del calcio italiano, è stata riservata anche una simpatica sorpresa: all’incontro era presente una rappresentanza dell'Hellas Verona, di cui ATV è partner, che ha consegnato al Dirigente di ZPTC, una maglia personalizzata, per mano di Marco Pistoni, Chief Revenue Officer dell'Hellas, e il pullman ufficiale del team gialloblù, a fare da quinta. Importante notare, come, dei 6000 autobus in servizio a Zhengzhou, ben 4500 siano completamente elettrici.

Pierantonio Braggio