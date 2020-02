Il digitale, in Cattolica Assicurazioni

Cattolica Assicurazioni ha scelto Google Cloud come partner tecnologico per intraprendere il processo di trasformazione digitale e continuare così a migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti ai propri clienti. La collaborazione, tra la compagnia assicurativa veronese e l’azienda di Mountain View è finalizzata a supportare il progetto di trasformazione di Cattolica in una “Data Driven Company”, come previsto dal Piano Industriale 2018-2020 del Gruppo. Grazie alla tecnologia abilitante di Google Cloud e a un mix di competenze unico nel panorama assicurativo nazionale, Cattolica ha, infatti, potuto fare leva sull’innovazione, per l’accelerazione di processi e l’applicazione di soluzioni scalabili, in diversi ambiti della propria attività. Tra questi, si citano l’analisi integrata delle informazioni, relative ai sinistri, finalizzati ad una maggiore efficacia nella lotta antifrode e all’identificazione di fattori di efficientamento dei processi di perizie e delle liquidazioni, ai propri clienti. L’adozione della soluzione tecnologica ha altresì agevolato la creazione di un framework di metriche univoco, per la gestione del cliente, e una progressiva sofisticazione analitica, orientata allo sviluppo sostenibile del business. Il comunicato in materia è del 30 gennaio 2020 ed è apportatore d’una grande notizia, strettamente tecnica e riguardante il lavoro interno a Cattolica stessa, lavoro, che, per la sua importanza, non può essere trascurato, ma, costantemente aggiornato e modernizzato, per essere all’altezza dei tempi, anche in fatto di fornitura di servizi alla clientela.