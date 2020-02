LA BIBLIOTECA DI VERONA AIUTA I LIBRI USATI

Segnala la Biblioteca Civica, via Cappello 43, Verona, che, dall’1 al 7 febbraio, dalle ore 10, alle 19, con orario continuato, presso presso le sue sale, si potranno trovare ed acquistare libri, per bambini e adulti, narrativa italiana e straniera, manuali, guide, saggi, libri in lingua originale..., tutti rigorosamente selezionati, ad un prezzo simbolico. Da un lato, dunque, si possono acquistare libri a costi bassissimi, e, dall’altro, permettere, così, alle biblioteche di realizzare un utile, da reinvestire nell’acquisto di nuovi libri, in seguito al fatto che i proventi, dal mercatino, saranno interamente destinati, a favore delle Biblioteche pubbliche del Comune di Verona. Bene è sapere, anche, che i libri proposti provengono da un lavoro di costante revisione del patrimonio delle biblioteche stesse, con lo scopo di eliminare libri obsoleti o poco richiesti. Vi si aggiungono i libri donati da privati, dopo essere stati esaminati e valutati, come non idonei, a fare parte delle raccolte bibliotecarie. Da ricordare: l’acquisto favorevolissimo, perché a prezzi irripetibili, di detti libri, contribuisce a finanziare le biblioteche! Un buon libro, vecchio o recente, è sempre apportatore di cultura…

Pierantonio Braggio