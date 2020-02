Diritto di replica: L'avv.to Bafaro chiede di rettificare e rimuovere

Ecco per estratto alcune delle osservazioni giunteci a rettifica.......



Il mio assistito mi riferisce di essere venuto a conoscenza nei giorni scorsi che sul giornale online“VERONA ECONOMIA” venivapubblicato il 28gennaio 2019 a firma Maurizio Scandurra. ......omissis....

Preciso che il giornalista in tale articolo ha affermato cheil Sig. Albore risulta essere stato autore di stalkeraggio nei confronti dellaUbroker SRL descrivendolo, in particolare, come persona pluricondannata sia in sede civile che penale.



Fatti del tutto falsi.

...... omissis ....



Le notizie de qua, rappresentano un concentrato di affermazioni false, denigratorie e diffamatorie della persona del Sig. Albore, essendo del tutto destituite di fondamento dal momento che:

- il Sig. Albore non è stato mai condannato con sentenze sia civili che penali passate in giudicato;

- non vi è traccia di sentenze pubblicate, a fine 2018, nei confronti del Sig. Albore sulle pagine nazionali dei quotidiani ‘Corriere della Sera’ e ‘La Stampa.

........ omissis ....

Cordiali saluti

Torino, lì 28 gennaio 2020

Avv. Pietro Salvatore Bafaro

Tanto dovevamo per diritto di rettifica e/o di replica.