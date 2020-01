INAUGURATA LA STAGIONE 2020 AL TEATRO FILARMONICO

La recita ha riscosso ampio successo per la credibilità delle interpretazioni: una Lucia ottima, seguita da un Edgardo preciso e sinceramente vero. Note di merito anche per Alberto Gazale, baritono dalla voce importante, e Simon Lim.

L’orchestra è sembrata particolarmente in forma, con una sezione di fiati che ha accompagnato le scene di maggior tensione drammaturgica in maniera eccellente. Artefice di questo complesso ingranaggio è stato il direttore Andriy Yurkevich, giustamenteconscio del ruolo che l’orchestra e le sue possibilità timbrico-drammatiche ricopriva nella testa di Donizetti.

Lo spettacolo sarà replicato questa sera alle ore 20 e domenica 2 febbraio alle ore 15.30.



Filippo Avesani