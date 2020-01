Eventi societari del 2020 di Cattolica assicurazioni

Il Consiglio di Amministrazione ha anche previsto la convocazione dell’Assemblea dei

Soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 per i giorni 24 e 25 aprile 2020,

rispettivamente in prima e seconda convocazione. Ricordiamo inoltre che, come già

comunicato in data 16 gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta di

alcuni soci, ha deliberato la convocazione di un’Assemblea Straordinaria per il 6 e 7

marzo 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione. Le date relative agli

incontri con gli investitori saranno oggetto di comunicazione non appena disponibili.