Il giovane campione veronese Giulio Masotto argento ai mondiali in Canada

Quattro atleti della DP66 Giant Selle SMP, la squadra "più azzurra" dell'Italia, che nel weekend affronterà i Campionati del Mondo di Ciclocross in programma a Dubendorf (Svizzera)!

Si tratta di quattro atleti chiamati dal commissario tecnico a cimentarsi nelle prove iridate in altrettante categorie: Nicole Pesse e Bryan Olivo tra gli junior, Sara Casasola e Davide Toneatti per le gare Under 23.

"E' un onore ed un orgoglio poter schierare ben quattro atleti ai Campionati del Mondo, in quello che è l'appuntamento più atteso ed ambito da tutti coloro che fanno ciclocross" ha commentato Daniele Pontoni. "Si tratta di una preziosissima occasione per Nicole, Bryan, Sara e Davide per mettersi in luce e per accumulare esperienza in un appuntamento iridato e, allo stesso tempo, è un bellissimo riconoscimento alla tenacia con cui si sono allenati in tutti questi mesi e a tutto il lavoro svolto con passione dal nostro staff che ha permesso loro di migliorarsi gradualmente sino a meritarsi un posto ai mondiali. Noi sabato e domenica saremo a Dubendorf per sostenerli e per fare il tifo per loro, certi che anche questa volta ce la metteranno tutta per portare in alto i colori della bandiera italiana".